KIF og fyret Team Esbjerg-træner flirter med hinanden

De to parter bekræfter over for Jydske Vestkysten, at de har været i kontakt med hinanden i denne uge.

Selv om Lars Frederiksen gennem ti år har været træner på kvindesiden, så er han parat til at tage springet over til herrerne, hvor KIF i øjeblikket er på udkig efter en cheftræner.

Før Lars Frederiksen tog hul på trænergerningen, spillede han igennem 11 år for KIF.

- Jeg har altid haft rigtig god kontakt til både Jens Boesen (direktør i KIF, red.) og Lasse Boesen (sportschef i KIF, red.), men nu må vi selvfølgelig vente og se, hvor det ender, siger Lars Frederiksen til Jydske Vestkysten.

- Jeg vil sige, at jeg absolut intet har imod at komme over og træne herrer igen, selv om det har været enormt spændende og lærerigt at træne kvinderne i KIF Vejen og Team Esbjerg, siger han.

KIF Kolding København har for nylig ophævet aftalen med den spanske træner Carlos Ortega, der stopper med udgangen af juni.

Sportschef Lasse Boesen skal derfor finde en afløser, og Lars Frederiksen er inde på radaren.

- Selvfølgelig er Lars interessant for os, siger Lasse Boesen til Jydske Vestkysten.

- Jeg har allerede snakket med Lars, så det behøver ikke være nogen hemmelighed, siger han.

Sportschefen slår dog samtidig fast, at kontakten mellem de to parter ikke er ensbetydende med, at Lars Frederiksen bliver ansat i KIF.