KIF-landsholdsspiller døjer med skade før nøglekampe

Magnus Landin har i mere end en uge haft skulderproblemer og er aktuelt ikke i stand til at spille håndbold.

Den danske landsholdsspiller Magnus Landin er skulderskadet, og indtil videre er der ingen prognose for, hvornår fløjen kan vende tilbage på banen. En skanning i næste uge skal gøre ham og KIF klogere på skaden.

Det siger han til TV2 Sport.

- Jeg har åbenbart fået et riv i min skulder, da vi spillede EHF Cup-kamp i sidste weekend. Jeg har haft ondt i den siden da, og jeg ved ikke helt præcist, hvordan det står til, siger Magnus Landin til tv-kanalen.

- Lige nu skal jeg i hvert fald have pause. Jeg kan ikke rigtig spille håndbold. Jeg kan ikke skyde eller noget, og så må vi se inden for de kommende dage. Der skal jeg gerne blive lidt klogere på, hvad der kommer til at ske.

Skaden kommer på et uheldigt tidspunkt, hvor den ellers så sejrsvante klub er i reel fare for at misse slutspillet i 888 Ligaen.

Med seks spillerunder tilbage af grundspillet har KIF på syvendepladsen kun to point ned til Ribe-Esbjerg, der ligger nummer ni lige uden for slutspilsfeltet.

KIF tabte senest lørdag med 27-32 til Århus Håndbold. Her var Magnus Landin tilskuer.

Onsdag skal klubben næste gang i aktion, når bundholdet Tønder kommer på besøg i Kolding.