Juventus-træner: Nederlag kan ruske spillerne i gang

Nederlaget mod Roma i søndagens topopgør i den italienske Serie A kan vise sig at være et nyttigt spark i rumpen på spillerne, inden de meget afgørende kampe Juventus har tilbage i denne sæson.

Klubben er med to kampe tilbage og et forspring på fire point favorit til at genvinde mesterskabet. Holdet er også i pokalfinalen, og endelig venter Real Madrid i Champions League-finalen.

Roma vandt 3-1, og holdet forhindrede dermed Juventus i allerede nu at kunne fejre sit sjette mesterskab i træk.

Ifølge Massimiliano Allegri leverede hans spillere en døsig indsats. Især efter pausen var det helt galt.

- Efter de første afleveringer i anden halvleg stod det klart for mig, at vi var ved at falde i søvn og gav dem bolden, siger Allegri efter kampen i den italienske hovedstad.

- Det vil gøre os godt, fordi vi skal tage os sammen og være klar onsdag og derefter i kampen mod Crotone, siger Allegri om midtugens pokalfinale mod Lazio og den efterfølgende ligakamp.

Juventus bragte sig foran i første halvleg, men holdet faldt sammen i de sidste 45 minutter.

- Vores koncentrationsniveau faldt, forklarer Allegri.

I jagten på en tredobbelt triumf har han skiftet godt ud i navnene på holdkortene for at holde spillerne friske.

Han afviser, at det er grunden til nederlaget mod Roma.

- Du skal huske på, at vi var oppe mod nummer to, siger han.

- Vi lod vores parader falde og troede, at vi havde gjort nok til at få et resultat med hjem, tilføjer han.