Juventus-stjerne: Den kamp skulle vi vinde

Sami Khedira mener, at udekampen mod FC Porto lå lige til højrebenet efter en hurtig udvisning til værterne.

Efter 2-0 på udebane over FC Porto i den første ottendedelsfinale onsdag aften skal meget gå galt, hvis ikke det italienske mesterhold er med i næste lodtrækning.

Midtbanespilleren Sami Khedira mener, at det gode udgangspunkt blev serveret på et sølvfad.

- Vi kan være tilfredse, for det er et godt resultat, men efter det røde kort i første halvleg var det helt ærligt også en kamp, vi skulle vinde, siger Sami Khedira til BT Sport, skriver Reuters.

Porto har nu en nærmest umulig opgave foran sig.

Holdet skal score mindst to mål mod målmand i Gianluigi Buffon, som har præsteret clean sheet i seks af sine seneste syv kampe - og mod et Juventus-hold, som har vundet alle 13 hjemmekampe i Serie A i denne sæson med en samlet målscore på 34-7.

Det hele skal oveni ses i lyset af, at Juventus-midtbanespilleren Miralem Pjanic ikke følte sig presset i Porto.

For ham og holdkammeraterne handlede kampen primært om tålmodighed mod et hjemmehold, som koncentrerede sig om at forsvare efter den tidlige udvisning.

- Jeg synes, at vores sejr var fuldt fortjent. Vi spillede godt mod en alvorlig modstander, som kun prøvede at forsvare, efter de blev reduceret til ti mand. Det var ikke nemt at finde plads, siger Miralem Pjanic ifølge uefa.com.

De to hold spiller returopgør i Torino 14. marts.