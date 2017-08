Juventus sparker Serie A i gang med klar sejr

På hjemmebane sejrede det italienske lokomotiv med 3-0 over Cagliari i sæsonens første Serie A-kamp.

Seks mesterskaber på stribe kommer Juventus med i rygsækken, og lørdag fik Torino-klubben et godt afsæt mod det syvende i træk.

Juventus grundlagde sejren med to mål i første halvleg, men den kunne nemt have udviklet sig mere fordelagtigt for det undertippede udehold.

Favoritten kom planmæssigt foran efter 11 minutter, da Mario Mandzukic helflugtede et indlæg fra Stephan Lichtsteiner i mål.

Siden kom Cagliari godt med i kampen og misbrugte flere store muligheder. Den største faldt seks minutter før pausen, hvor holdet fik tilkendt et straffespark.

Diego Farias måtte dog se veteranmålmanden Gianluigi Buffon redde forsøget fra de 11 meter.

I stedet slog Juventus til i den anden ende, hvor Paulo Dybala blev sendt i dybden af Miralem Pjanic og sikkert sendte bolden i nettaget til 2-0.

Cagliaris spillere brokkede sig med henvisning til, at Dybala skulle have taget bolden ned med armen, og de kunne muligvis have en sag.

Et minut efter pausen var Dybala tæt på at score yderligere, men hans skud prellede af på overliggeren.

3-0-målet kom midtvejs. Efter et mønsterangreb havnede bolden hos argentineren Gonzalo Higuain, der fra en lidt spids vinkel hamrede bolden i modsatte side af målet.

Senere lørdag aften tager Verona imod Napoli. Resten af første spillerunde afvikles søndag.