Juventus-fan bekræftes død efter CL-panik i Torino

En 38-årig kvinde bekræftes omkommet af de kvæstelser, hun pådrog sig under et storskærmsarrangement i Torino i forbindelse med Champions League-finalen.

Det skriver Football Italia.

Erika Pioletti var tilhænger af den italienske storklub.

Hun var til stede på Piazza San Carlo, da der pludselig opstod kaos.

Panikken blev udløst under et stort fyrværkeri kort før slutfløjtet af fodboldkampen. Mange frygtede, at der var tale om et bombeangreb.

Den 38-årige kvinde var blandt de hårdest kvæstede efter kaosset i Torino.

Tidligere torsdag forlød det, at Erika Pioletti var erklæret hjernedød. Men sent torsdag aften oplyser hospitalet, at hun er afgået ved døden.

- Juventus Football Club udtrykker de dybeste kondolencer over Erikas død, skriver Juventus på klubbens hjemmeside.

- Begivenhederne, der fandt sted i Torino, og ofrene for tragedien i byen 3. juni forbliver i hjerterne og tankerne hos alle i klubben, tilføjes det.

En syvårig dreng, der blev bragt til hospitalet med hjertestop, blev udskrevet tidligere på ugen.