Juventus-back bekræfter exit i farvelhilsen

- Jeg vil gerne takke alle Juventus-fans for det år, jeg har haft.

- Mine holdkammerater, for at have budt mig velkommen som de gennemført professionelle, de er. Og klubben, som vinder og spiller finaler, skriver Dani Alves.

For et år siden forlod han spansk fodbold, hvor han havde været i 14 år. Først hos Sevilla fra 2002 til 2008, og dernæst hos FC Barcelona fra 2008 til 2016.

Ifølge medieberetninger vil Dani Alves slutte sig til manager Josep Guardiolas hold, Manchester City, i den engelske Premier League.

Netop Josep Guardiola var træner for Dani Alves i FC Barcelona i fire sæsoner fra 2008 til 2012.

Allerede i sidste uge meddelte Juventus, at klubben var indstillet på at rive kontrakten med Dani Alves over, da han selv insisterede på at komme væk.

Det skete efter en ellers succesrig sæson, hvor Juventus for tredje år i træk vandt "the double" i Italien, både mesterskabet og pokalturneringen.

Juventus nåede desuden frem til finalen i Champions League, hvor det dog blev til et 1-4-nederlag til Real Madrid.

Dani Alves vandt Champions League tre gange med FC Barcelona.