Justin Thomas har lagt sig i front i US Open

Justin Thomas fører med ni slag under par, og han mangler kun det 18. hul, før han er færdig med tredje runde.

Mens tredje runde af majorturneringen US Open er i fuld gang, er der lige nu en enkelt spiller, der har taget føringen. Seks spillere deler andenpladsen.

Der er kun en af spillerne i toppen af feltet, der er færdig med runden, og det er Patrick Reed, der gik runden i 65 slag. Det er nok til en delt andenplads.

Han er kun fjerde spiller, der går en runde i 65 slag ved dette års US Open, som spilles i Erin Hills i Wisconsin, USA.

Sammen med Reed ligger Tommy Fleetwood, Charley Hoffman, Rickie Fowler, Brooks Koepka og Brian Harman, der alle er otte slag under par.

Mange store stjerner er røget ud af turneringen, da de ikke klarede cuttet.

Sidste års US Open-vinder, Dustin Johnson, der ligger nummer et på verdensranglisten, gik sin runde fredag i 73 slag. Dermed sluttede han tre slag over cutgrænsen.

Rory McIlroy, som er verdensranglistens nummer to, gik fredag anden runde i 71 slag, og han gik derfor ikke videre.

Også verdensranglistens nummer tre, Jason Day fra Australien, blev sendt ud fredag. Henrik Stenson er et andet prominent navn, der misser finalerunderne.

Svenskeren, der sidste år vandt British Open, gik de første to runder i 147 slag og sluttede således to slag uden for cuttet.

Også tidligere US Open-vinder Justin Rose fra England missede cutgrænsen.