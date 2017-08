Julian Alaphilippe tager 8. etape i Vueltaen

Franskmanden var kommet over den sidste stigning på etapen sammen med Rafal Majka (Bora) og Jan Polanc (UAE), og efter et par kilometers nedkørsel var han favorit til etapesejren og leverede varen.

Julian Alaphilippe (Quick-Step) kunne ikke røres, da han kørte alene over målstregen og vandt 8. etape Vuelta a España.

Rytterne skulle ud på 199,5 kilometer fra Hellin til Xorret de Cati. Her bød ruten på 2230 højdemeter med den hårdeste stigning til sidst på etapen.

Et udbrud på 21 ryttere lå foran feltet og havde med 24 kilometer igen et forspring på lidt under fem minutter.

Med 20 kilometer igen var forspringet på fire minutter og ti sekunder, mens slaget skulle foregå på den sidste stigning.

Nede i feltet var tempoet højt i forsøget på at hente ind på de førende ryttere, som dog også kørte i et højt tempo foran.

Bora førte i udbruddet og forsøget at kontrollere tingene for Rafal Majka inden stigningen, som bød på alvorlige stigningsprocenter flere steder, hvor rytterne nærmest stod stille.

Inde på stigningen trak Emanuel Buchmann (Bora), og kun holdkammeraten Majka og Julian Alaphilippe kunne være med.

Majka angreb nogle gange, og kun Alaphilippe gik med, mens favoritterne holdt sammen nede i feltet, inden Chris Froome angreb. Esteban Chaves (Orica-Scott) måtte slippe, men Alberto Contador (Trek) var med, og de to tog lidt tid på de øvrige favoritter.

Foran kunne Majka ikke ryste Alaphilippe af sig, og dermed lå sejren til franskmanden.

Den danske cykelrytter Jesper Hansen (Astana) udgik undervejs på etapen. Danskeren lå inden etapen placeret som nummer 69 i det samlede klassement. Han var impliceret i et styrt for to dage siden.

Dermed er de tilbageværende danskere i løbet Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport), Michael Mørkøv (Katusha), Søren Kragh Andersen (Sunweb), Magnus Cort (Orica-Scott) og Christopher Juul-Jensen (Orica-Scott).