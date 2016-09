Send til din ven. X Artiklen: Juelsgård ærgrer sig over fejl i en ellers god debut Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Juelsgård ærgrer sig over fejl i en ellers god debut

Jesper Juelsgård spillede en god debutkamp for AGF mod FC Nordsjælland og scorede efter at have kostet et mål.

Sport - 12. september 2016 kl. 22:50 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jesper Juelsgård og AGF tegner til at blive et godt match. Systemet og træneren kender spilleren fra deres fælles fortid i FC Midtjylland, og bortset fra et par fejl i begyndelsen af kampen, spillede Juelsgård en flot debutkamp for AGF, som blev krydret med målet til 3-1 i sejren mandag aften hjemme over FC Nordsjælland.

Alligevel er backen ikke helt tilfreds. - De kom lidt for nemt igennem ved målet, hvor jeg lavede en dum fejl, som jeg gjorde et par gange i første halvleg. De spillede den mellem mig og (midterforsvareren) Anthony Soares, og det må selvfølgelig ikke ske. - Vi vidste, at begge kanter kunne komme dybt, og vores backs skulle følge dem, og det fik jeg ikke gjort, og det kostede desværre et mål, siger Jesper Juelsgård efter kampen. AGF's forsvar blev justeret i pausen, hvor Alexander Juel Andersen blev rykket ind i det centrale forsvar i stedet for A.J. Soares, og det fik lukket ned for chancerne til gæsterne i anden halvleg, hvor Jesper Juelsgård stadig deltog i det offensive spil og scorede sejrsmålet. - Det var en returbold fra et hjørnespark, og jeg lavede faktisk næsten det samme mål for reserveholdet i tirsdags, og det var dejligt at se den gå ind. Jeg kommer frem til en masse indlæg, men vi skulle have gjort dem lidt farligere. Alt i alt er jeg en glad mand, siger han. Der var også ros fra AGF-træner Glen Riddersholm, som dog mener, at Jesper Juelsgård kan blive endnu bedre, når han får spillet nogle kampe. - Det var en god debut. Han lavede et mål, og han havde en god fod i det opbyggende spil. Han lavede gode indlæg både på standardsituationer og i åbent spil, og så havde han den fremadrettethed, som jeg godt kan lide. - Han har mange procenter at give af endnu, men det var en meget solid debut, siger AGF-træneren, der er meget tilfreds med sejren. - Set over hele kampen var det helt fortjent. Vi havde et fint udtryk, hvor vi tænkte fremad, løb fremad og spillede fremad, og selvfølgelig gav det en gang imellem en omstillingsmulighed til FCN, men det er risikoen, når vi gerne vil spille offensivt og fremadrettet fodbold, men heldigvis blev modet belønne, sagde han. Næste opgave for AGF er ude mod Alka Superligaens bundprop, Silkeborg.