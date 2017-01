José Mourinho scorede kassen på Chelsea-fyringer

Nye regnskabstal viser, at det har kostet Chelsea dyrt at fyre José Mourinho hele to gange siden 2007.

Portugiseren og hans hold af assistenter modtog således omkring 70 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse for den seneste fyring i klubben, viser regnskabet.

Det viser Chelseas regnskab for 2015-16 ifølge AFP.

Det var en særdeles god forretning for José Mourinho at blive fyret i Chelsea i december 2015.

José Mourinho blev også fyret i klubben i 2007, og dengang kostede det ca. 197 millioner kroner.

Det betyder, at det i alt har kostet Chelsea ca. 267 millioner kroner at afbryde samarbejdet med Mourinho og hans stab af hjælpere to gange.

Det offentliggjorte regnskab viser også, at det i perioden kostede Chelsea over en halv milliard kroner at afbryde samarbejdet med tøjleverandøren Adidas før tid.

Parterne havde en tiårig aftale, som gav Chelsea ca. 255 millioner kroner årligt, men Chelsea købte sig ud af aftalen før tid, da man i stedet indgik en bedre økonomisk aftale med Nike med virkning fra næste sæson.

Nike betaler i en 15-årig periode Chelsea en halv milliard kroner om året i den nye aftale.

Chelsea leverede en rekordomsætning på cirka 2,8 milliarder kroner i perioden.

Ser man alene på spillerhandler, leverede klubben et overskud på lidt over 400 millioner kroner, men regnskabet bød på bundlinjen alligevel på tab på næsten 600 millioner kroner.