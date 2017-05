Jores Okore vil væk fra FC København

Det har han aftalt med FC Københavns manager, Ståle Solbakken, som i stedet for Okore har haft Mathias "Zanka" Jørgensen og Erik Johansson som sine foretrukne stoppere.

- Både Ståle og jeg er afklarede med situationen og om, at det ikke er holdbart. Han har nogle andre planer i sit hoved, og det er jo fair nok. Og jeg vil ikke spille en birolle, siger Jores Okore til BT.

- Jeg vil gerne vise, hvad jeg kan, og det har Ståle forståelse for, så jeg skal finde noget andet. Jeg kan kun have respekt for, at Ståle er direkte og ærlig over for mig, som jeg er det overfor ham, siger Okore.

I alt har Okore fået spilletid i ni kampe for FCK. Senest han spillede var i midten af marts, hvor han blev flået ud i pausen af udekampen mod Ajax. Her havde han begået straffespark mod Kasper Dolberg.

FCK planlægger at sælge anfører Mathias "Zanka" Jørgensen til sommer, men i stedet for at satse på Okore, har Ståle Solbakken hentet tjekken Michael Lüftner til centerforsvaret.

Da Okore sidste sommer skiftede til FCK, havde han også andre danske muligheder. FC Midtjylland var en af dem, bekræfter Okore ifølge BT.

Han siger også til avisen, at han ikke er afvisende for et skifte til eksklubben FC Nordsjælland.