Jores Okore skifter fra Aston Villa til FC København

Lørdag meddeler FCK ved en præsentation, at den danske midterforsvarer er hentet i engelske Aston Villa på en fireårig kontrakt, der træder i kraft øjeblikkeligt.

- Vi er meget glade for, at Jores har valgt at komme til FCK. Han er en spiller, der har nogle evner i international klasse, som hans fysik og fart, der gør ham til en meget spændende spiller, siger FCK-manager Ståle Solbakken til FCK's hjemmeside.

Okore skiftede fra FC Nordsjælland til Aston Villa i sommeren 2013, men opholdet har været præget af skuffelser. Den første sæson blev revet i stykker af en langtidsskade, og i den forgangne sæson måtte han i lange perioder kigge langt efter spilletid.

- Hans tid i England startede rigtigt flot, men han var siden uheldig med en alvorlig skade og en klub med store problemer. Nu får han en ny start hos os, hvor han vil gå ind og konkurrere på lige fod med de øvrige forsvarsspillere.

- Han er ikke helt i gear endnu, men vi har sammen lagt en god plan for ham, og når han rammer toppen igen, så er han en rigtig dygtig spiller. Det her er en rigtig god mulighed for både Jores og os, siger Solbakken.

Okore ser frem til det nye kapitel i karrieren.

- FCK er Skandinaviens største klub og har vist gang på gang, at man kan være med på internationalt niveau. Det er optimalt for mig, at jeg kan komme til en klub, der har samme store ambitioner som jeg selv.

- Min tid i England endte ikke lige så godt, som den startede, men jeg har lært en masse og jeg er topmotiveret for at vise, at jeg stadig er en god fodboldspiller.

- Nu skal jeg bygge mig selv op stille og roligt og så forsøge at hjælpe holdet i de store og spændende opgaver, der er foran os i klubben, siger Okore.

Han fik sit gennembrud i FC Nordsjælland, hvor han var med til at vinde mesterskabet i 2012.

Succesen udmøntede sig i 2011 i landsholdsdebut. Han er noteret for otte A-landskampe, den seneste i september 2014.