Jonas Lössl er nomineret til Premier League-pris

Med i kapløbet om prisen er desuden Manchester Uniteds Romelu Lukaku, Phil Jones og Henrikh Mkhitaryan, Sadio Mane og Mohamed Salah fra Liverpool og Chelseas Alvaro Morata.

I sine tre Premier League-kampe for Huddersfield er der endnu ikke gået et mål ind på danskeren, og klubben er noteret for to sejre og en enkelt uafgjort.

Det rækker til en fornem tredjeplads i den bedste engelske række for oprykkerne.

Den danske landsholdsmålmand kom til Huddersfield fra Mainz på en lejekontrakt forud for denne sæson.

28-årige Lössl står noteret for 27 kampe for Mainz, og han har spillet en enkelt landskamp for Danmark. Han er udtaget til det danske landshold, som fredag aften møder Polen i København i en vigtig VM-kvalifikationskamp.