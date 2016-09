Johnny Mølby: Vi lavede vanvittige individuelle fejl

- Vi lavede bare vanvittige individuelle fejl i anden halvleg. Vi begik et straffe, og inden var der tre af vores egne, som løb sammen. Det var vores egen skyld, at Horsens kom til at se godt ud i anden halvleg, siger Mølby.

Viborg har nu fem point op til Horsens og top-seks-pladsen, som giver en billet til slutspillet.

- Jeg tror godt, vi kan hente Horsens igen, da vi havde muligheden for at være med i kampen. Der er nogle kampe i sæsonen, hvor man bare skal være der. Derfor skuffer det mig helt vildt, at vi smider den 2-0-føring, siger Viborg-træneren.

Jonas Kamper er ligeledes skuffet over indsatsen, og han mener, at fejlen skal findes internt.

- Vi skal virkelig se os selv i øjnene. Hvis vi skal gøre det her færdigt, skal vi ville det i alle 90 minutter. Det virkede til, at det var mentalt, vi var mest ramt. Vi begyndte for tidligt at gå efter 3-0-føringen, som ville lukke kampen.

- Vi havde en god fornemmelse ved pausen, hvor vi aftalte, vi skulle spille som om, at det stod 0-0. Men der skete et eller andet med os, og vi savnede idéer, siger Kamper.

Viborgs næste kamp er 18. september, hvor holdet skal forsøge at overvinde formstærke Brøndby på udebane.