Johan Elmander har i to omgange tørnet ud for Brøndby. Senest i forårssæsonen i år.

Johan Elmander vender hjem til Örgryte efter 17 år

Klubben ønskede at benytte Elmander allerede nu, men en dispensation er blevet afvist af Det Svenske Fodboldforbund (SvFF), skriver nyhedsbureauet TT.

- Jeg har sammen med min familie besluttet, at vi skal blive i Sverige, og der står Örgryte mit hjerte nærmest. Jeg har haft en god tid her tidligere, jeg er "öisare", så derfor føles det naturligt, siger Elmander til Örgrytes hjemmeside.

Han forventer, at han skal påtage sig en far-rolle i klubben.

- Forhåbentlig kan jeg være med til at lære fra mig og give de yngre råd. Jeg mindes selv, at det var svært. Som ung vidste jeg ikke, hvad som ventede, og jeg vidste ikke, hvor hårdt arbejde der skulle til for at vinde. Forhåbentlig vil de lytte til en gammel ræv, siger Elmander.

Örgryte spiller i Sveriges næstbedste række og trænes af Marcus Lantz, der også tidligere har spillet med Johan Elmander i Brøndby.

Elmander, der i første omgang spillede for Brøndby fra 2004 til 2006, har også spillet for blandt andre Toulouse, Bolton, Norwich og Galatasaray. Han har spillet 85 landskampe for Sverige.