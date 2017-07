Johan Absalonsen drager på australsk eventyr

- Jeg er begejstret. Det er en dejlig by og et dejligt land. Det er også lidt specielt at bo her og begynde at leve her med min familie, siger Absalonsen til klubbens hjemmeside.

Dermed prøver Absalonsen et udlandseventyr efter 14 sæsoner og mere end 300 kampe i den bedste danske fodboldrække hos klubber som Brøndby, OB, FC København og AC Horsens.

Præstationerne i ligaen er blevet belønnet med to danske mesterskaber - et med Brøndby og et med FCK - samt to landskampe for Danmark.

- Jeg ville gerne have en ny udfordring, og de seneste par år har jeg drømt om at komme til Australien og spille fodbold, siger Absalonsen.

Adelaide har tidligere i sommerens transfervindue hentet tyrkiske Ersan Gulum.

- Jeg ønsker stadig yderligere to eller tre erfarne spillere til truppen. Vi arbejder hårdt for at hente flere spillere, siger Adelaide-træner Marco Kurz.

Træneren vurderer, at Absalonsen vil være en god spiller at råde over på venstrekanten i angrebet.

Adelaide vandt det australske mesterskab i sæsonen 2015-16, men endte næstsidst i sidste sæson.

I 2008 nåede Adelaide hele vejen til finalen i den australske udgave af Champions League.

Den australske liga med ti hold går i gang i oktober.