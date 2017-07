Joe Hart om sin nye klub: Alle elsker West Ham

Premier League-klubben West Ham har sikret sig den engelske landsholdsmålmand Joe Hart på en lejeaftale, der gælder for den kommende sæson.

Det skriver West Ham på sin hjemmeside.

- Det er vigtigt for mig at spille fodbold, og at få muligheden for at komme tilbage til Premier League og spille for en stor klub som West Ham er helt fantastisk, siger Joe Hart.