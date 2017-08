Joachim Fischer om brud: Havde forventet større opbakning

Meldingen fra makkeren gennem næsten ti år skuffer Joachim Fischer, fortæller han.

- Jeg vil ikke sige, at jeg føler mig svigtet, men jeg vil sige, at hvis jeg lå ned i forvejen, så ligger jeg endnu mere ned lige nu.

- Jeg havde forventet en større opbakning i og med det, jeg har leveret de seneste ti år. Jeg vil ikke sidde og kaste med mudder, men jeg har ret til at være skuffet.

- Når man har vundet medaljer til nærmest alle mesterskaber, man har været til, så gør det ondt at få smadret sin karriere på denne måde.

Den dårlige nyhed kom i kølvandet på, at Fischer og Pedersen i sidste uge måtte udgå af VM, da Fischer brækkede sin ankel under en kamp.

- Alle tingene kommer ramlende lige nu. En ting er, at man bliver valgt fra af sin makker, men man kan sige, at forbundet også har givet udtryk for, at de ikke vil sætte mig i en konstellation, man vil satse på.

- Så man må sige, at det har været en hård uge badmintonmæssigt, og det er nok også den hårdeste, jeg har været igennem i en meget lang karriere.

Joachim Fischer, der bliver 39 år i november, bliver byttet ud med Mathias Christiansen, som fremover bliver Christinna Pedersens makker.

Det er uvist, hvilke spillere som Badminton Danmark vil tilbyde Fischer at spille sammen med, men han fortæller, at han ikke tror på, at det er konstellationer, der har mulighed for at ramme det niveau, som han ønsker at spille på.

Dermed kan det se ud, som om bruddet mellem Christinna Pedersen og Joachim Fischer bliver afslutningen på Fischers lange karriere. Men han vil dog ikke give den det endelige dødsstød endnu, fortæller han.

- Der er jo ikke noget at komme tilbage til, som jeg ser det, men nu ser vi tiden an. Jeg vil helst ikke lægge mig ned på den her måde. Jeg har også nogle ting, jeg gerne vil bevise, men det er svært at spille double uden en makker, siger han.