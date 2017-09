Jim Stjerne Hansen: Udeblivelse vil koste Danmark dyrt

Det kan få store konsekvenser for det danske kvindelandshold, hvis den igangværende fodboldkonflikt resulterer i, at Danmark bliver væk fra VM-kvalifikationskampen i Ungarn på tirsdag.

- Jeg mindes, der har været et enkelt fortilfælde, hvor et kvindehold udeblev fra en kamp i europæisk regi. Så vidt jeg husker var det et walisisk landshold, der valgte ikke at rejse til en af de gamle sovjetrepublikker.

- Da havde vi en sag i Uefa. Holdet blev udelukket for resten af turneringen, idømt en bøde og nægtet afgang til den næstkommende turnering, siger Jim Stjerne Hansen.

Han slår fast, at det er uhyre sjældent, at hold bliver væk fra kampe i internationalt regi.

- Jeg har siddet i det udvalg i 25 år, og jeg kan kun erindre, at vi har haft den ene sag, der kunne ligne det, man kan komme ud for i Danmark, siger Jim Stjerne Hansen.

Konflikten mellem Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen handler om landsholdsaftalen for kvinde- og U21-landsholdet, der er udløbet og skal genforhandles.

Endnu har parterne ikke kunnet enes om en ny aftale, og af samme årsag blev Danmarks testkamp mod Holland aflyst.

Hvis ikke unionen og spillerne finder en løsning inden tirsdag, kan DBU blive tvunget til enten at melde afbud til VM-kampen eller lede efter spillere, der er villige til at stille op.

I Uefas reglement står, at landene er forpligtet til at stille med stærkest mulige hold, men kommer der ikke en ny aftale inden da, kan landstræneren blive tvunget til at udtage amatører og ungdomsspillere.

Jim Stjerne Hansen forventer dog ikke, at Danmark vil blive straffet, hvis man kommer med et amputeret hold uden profiler.

- Vi ser mange lande, der stiller med hold, som måske ikke er de stærkeste. Nogle spillere vælger jo landsholdet fra, og i nogle sammenhænge vælger man at lade nogle spillere stå over.

- Det handler vel om at stille det bedste hold efter omstændighederne. Sådan ville jeg umiddelbart sige det.

- Hvis ikke medlemmerne af Spillerforeningen vil spille på landsholdet, så er de næste i rækken jo de bedste, siger Jim Stjerne Hansen.