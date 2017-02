Manchester Citys Gabriel Jesus (i midten) scorede søndag sejrsmålet mod Swansea to minutter inde i overtiden.

Jesus-indtog i Manchester overrasker Guardiola

Gabriel Jesus har fået en målrig start i Manchester City. Det er gået over forventning, siger Josep Guardiola.

Storklubben Manchester City ser ud til at have fået ny frelser forud for den afgørende fase i Premier League.

Den brasilianske angriber Gabriel Jesus har været en åbenbaring i sine første tre ligakampe for Manchester City med tre mål. Senest to mål i søndagens 2-1-sejr over Swansea - sejrsmålet scorede han i overtiden.