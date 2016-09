Artiklen: Jess Thorup takker målmand for at redde point i Aarhus

Jess Thorup takker målmand for at redde point i Aarhus

- Han har stået de sidste mange kampe, og som det ser ud nu, er han vores førstemålmand, og jeg synes også, han gør det godt i dag. Han har tre, måske fire hundredeprocentsredninger i første halvleg og holder os reelt inde i kampen.

- Der er nok nogle, der vil være kritiske og sige, han skulle tage målet. Det kan jeg ikke rigtig vurdere, men han står en rigtig god kamp, siger Jess Thorup.

Den svenske målmand føler dog selv, han er et stykke fra topformen.

- Jeg har lidt at arbejde med, men det er småting, som ved målet. Jeg burde måske have taget det, hvis jeg havde placeret mig lidt bedre, men det er svært.

- Jeg er langt fra min topform, fordi jeg har haft mange problemer med skader i min tid i Danmark, men det går bedre og bedre, så nu skal jeg bare spille nogle flere kampe, siger Johan Dahlin.

Det var tydeligt, at Glen Riddersholm har fået sat sin signatur på AGF-mandskabet, der kom buldrende fra start, og FCM havde svært ved at tackle de frembrusende aarhusianere.

- Vi havde ikke snakket om andet end dueller og andenbolde, og vi kom ikke skide godt fra land. Vi tabte duellerne, og så stod vi det meste af første halvleg og forsvarede i eget felt, og der ved vi, det er marginaler, der skal til.

- Det er også derfor jeg vælger at reagere allerede efter en halv time, hvor vi skiftede til at spille med to angribere for at presse dem højere oppe, og det, synes jeg, ændrede lidt, uden det blev rigtig godt, siger Jess Thorup.

Han endte med at skifte en tredje angriber ind mod kampens slutning, hvor FCM havde en god periode og jagtede sejren.

Kampen endte dog 1-1, og FC Midtjylland er nu ubesejret i fem kampe og begynder at kunne ane top-tre. AGF holder med det ene point liv i målsætningen om en plads i slutspillet.