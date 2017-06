Jan Ø. Jørgensen om exit: Skaden har ikke været væk

- Den har ikke været gået væk på noget tidspunkt. Der var lidt fremgang, og jeg havde nogle forhåbninger, men jeg havde selvfølgelig troet, at det var gået bedre end det her, siger Jan Ø. Jørgensen til TV2 Sport.

I sidste uge gjorde han comeback ved Indonesia Open i Jakarta, hvor han røg ud i anden runde.

Onsdag måtte han altså trække sig mod Anthony Sinisuka Ginting, der førte 14-9 i tredje sæt, da kampen sluttede før tid.

- Jeg var lidt bevidst om, at det godt kunne ske. Jeg tog herud med det in mente, at det var en mulighed, og at det kunne ende sådan her.

- Det må jeg jo bare acceptere, komme videre og prøve at få det i orden igen, siger Jan Ø. Jørgensen.

Den 29-årige dansker tager nu hjem og slapper lidt af, inden han efter planen tager fat på træningen frem mod VM i Glasgow i august.