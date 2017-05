James nupper Jordan-rekord og sender Cleveland i NBA-finale

Det står klart, efter at den store amerikaner satte 35 point på tavlen i kampen mod Boston Celtics natten til fredag. James lavede også otte rebounds og otte assist, før han blev sparet i fjerde quarter.

Da LeBron James sænkede en trepointsscoring med lidt over to minutter tilbage af tredje quarter, passerede han legenden Michael Jordan på listen.

Den 32-årige stjerne rakte efterfølgende hånden i vejret på sit tilbageløb, hvor han modtog stående ovationer fra sine holdkammerater på sidelinjen.

James har nu 5995 point. Michael Jordan er nummer to med 5987 point.

Sejren til Cleveland blev med cifrene 135-102, og det betyder, at NBA-finalerne for tredje år i træk bliver et opgør mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers.

Cleveland sender Boston ud med en sejr på 4-1 i opgør. Der spilles altid bedst af syv opgør i NBA's slutspil.

Fra starten af kampen kunne Boston slet ikke få forsvaret til at hænge sammen. Det betød, at Cleveland havde lavet hele 75 point, da de to første quarters var overstået. Det har Cleveland aldrig opnået før i en slutspilskamp.

Nu er rekordholderen LeBron James klar til sin syvende NBA-finaleserie i træk.

- Jeg har været velsignet ved at spille så mange år på den store scene, siger LeBron James efter kampen til ESPN.

- Vi var indstillet på, at vi skulle afgøre tingene i dag. Nu vil jeg nyde sejren de næste dage, inden vi skal til vestkysten, siger stjernen med henvisning til finalemodstanderen fra Oakland, Californien.

Han ser frem til finaleserien mod Golden State Warriors, som han har stor respekt for.

- Vi skal spille rigtig godt i forsvaret, hvis vi skal vinde. De har været det bedste hold i ligaen i tre år i træk. De har i år også tilføjet Kevin Durant, der er en utrolig spiller, så det bliver en hård opgave, siger den tårnhøje forward.