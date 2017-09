Jakob Fuglsang udgår i Peter Sagans jubilæumssejr

Jakob Fuglsang var fredag tilbage i et landevejsløb for første gang, siden han i august brækkede et kraveben i forbindelse med et gadeløb i Herning.

Den slovakiske verdensmester fra Bora-holdet kunne dermed fejre sin sejr nummer 100 i karrieren.

Peter Sagan, der også vandt løbet i Quebec sidste år, henviste belgieren Greg Van Avermaet til andenpladsen.

Det var BMC-rytteren, der sidste år snuppede OL-guld i Rio foran Jakob Fuglsang.

Danskeren er i et kapløb med tiden for at komme i tilstrækkelig god form til at komme med til VM i Bergen, der afvikles fra 17. til 24. september.

Mændenes linjeløb på landevej køres søndag 24. september.

Jakob Fuglsang har haft en begivenhedsrig sommer.

I juni vandt han det franske etapeløb Critérium du Dauphiné, og senere samme måned forlængede han sin kontrakt med Astana til udgangen af 2019.

Der var store forventninger til Jakob Fuglsang i Tour de France i juli, men danskeren måtte udgå efter et styrt.

I august vendte han tilbage i et gadeløb i Herning, men det endte med et styrt og en efterfølgende operation for et brækket kraveben.

Jakob Fuglsang skal efter planen også stille op søndag ved Grand Prix Cycliste de Montréal.