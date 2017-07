Iversen om dansk exit i hold-VM: Det er en katastrofe

- Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det var skuffende. Det er vist ordet.

- Det er jo en katastrofe, at vi ikke en gang kan nå raceoff, altså at vi blev nummer sidst i løbet. Det tror jeg, ingen havde set komme.

- Vi havde måske forventet, at det ville være svært at vinde matchen, men på papiret burde vi komme videre til raceoff. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Den er svær at sluge, siger Niels-Kristian Iversen.

Han udgjorde det danske hold sammen med Kenneth Bjerre, Michael Jepsen Jensen og Leon Madsen.

Både Danmark og Letland sluttede med 28 point, og så skulle tredjepladsen afgøres i en omkørsel mellem Niels-Kristian Iversen og Andzejs Lebedevs, der havde fordel af inderbanen.

Den danske holdkaptajn følte sig klar til at besejre letten, men Andzejs Lebedevs kom først ind i første sving og lod sig ikke indhente.

- Jeg kunne bare mærke, at jeg ikke havde fart nok til at lave et modsvar. Det gør selvfølgelig ikke skuffelsen mindre.

- Jeg har rutinen og formatet til at vinde sådan en omkørsel. Men måske er det meget passende for vores status i øjeblikket, at vi ikke er bedre lige nu. Vi er nødt til at evaluere på, hvad vi kan gøre bedre, siger Niels-Kristian Iversen.

Dansk speedway er inde i en bølgedal i øjeblikket, hvor den tredobbelte verdensmester Nicki Pedersen er ude med en skade og også har haft problemer med at ramme tidligere tiders høje niveau.

Også Niels-Kristian Iversen har haft svært ved at ramme formen og er kun nummer 13 i den individuelle VM-stilling som bedste dansker.

- Det handler ikke om evnerne, det kan vi hurtigt konstatere. De fleste på vores hold har været holdverdensmestre. Vi kan bare se, hvad jeg har vundet på mit cv de seneste fem år.

- Jeg behøver ikke spørge mig selv, om jeg har evnerne, men måske mangler troen lige nu. Selvtilliden er måske ikke helt, hvor den skal være, og det viser sig.

- Jeg føler ikke, at jeg er så dus med grejet, som jeg kan være lige i øjeblikket, men vi burde stadig kunne være gået videre fra denne match, siger Niels-Kristian Iversen.

Foruden Sverige er Polen som vært og Storbritannien, der vandt den første semifinale, kvalificeret til lørdagens finale i Leszno.

Sidste år nåede Danmark heller ikke frem til finalen, da holdet blev nummer to i raceoff, hvor den fjerde og sidste finalist altså findes.