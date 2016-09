Iversen er glad for finaleplads efter skæv start

Den danske speedwaykører glæder sig over at have fået fart i cyklen, hvilket udløste en fjerdeplads i Tyskland

I finalen måtte Niels-Kristian Iversen dog nøjes med sidstepladsen efter australieren Jason Doyle, polakken Bartosz Zmarzlik og amerikaneren Greg Hancock.

- Jeg føler egentlig, at det var et godt løb, siger danskeren, der blev diskvalificeret i sit første indledende heat for at have påkørt svenske Fredrik Lindgren.

- Jeg kom lidt skævt i gang, da jeg blev udelukket, men derefter ændrede vi nogle ting. Jeg havde lige pludselig fart i cyklen, det så okay ud, og jeg kom i semifinalen.

- Det stinker selvfølgelig altid at slutte sidst i finalen, men igen, det var tæt på. Jeg lavede en fornuftig start og luskede så ud af første sving.

- Det kostede måske en placering, jeg var tæt på at køre forbi Greg Hancock. Det havde været lækkert at have fået lidt med hjem og komme med på sejrsbilledet, siger Niels-Kristian Iversen.

Danskeren har haft en svær sæson, og trods lørdagens finaleplads - hans anden i sæsonens foreløbig otte grandprixer - ligger Niels-Kristian Iversen kun nummer 11 i VM-serien med 57 point.

Danskeren er tilfreds med, at det lykkedes ham at hente tre heatsejre i løbet af lørdagens grandprix.

- Det er stort fremskridt i forhold til de seneste grandprixer, og det er vigtigt for mig, at jeg kørte bedre og bedre i løbet af aftenen. Jeg plejer gerne at indlede godt, og så bliver det værre og værre.

- Men her havde jeg masser af fart i cyklen, og vi lavede nogle justeringer.

- Jeg føler mig mere som mig selv igen. Jeg har haft svært ved at finde mig selv i de seneste grandprixer, siger Niels-Kristian Iversen.

Hverken Nicki Pedersen, Michael Jepsen Jensen eller Peter Kildemand formåede at køre sig videre til semifinalerne ved grandprixet i Tyskland.