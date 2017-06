Italiensk målmandstalent blev truet og mobbet af Milan

Nyheden fik Milan-fans til at kalde 18-årige Donnarumma for pengegrisk, men ifølge målmandens agent Mino Raiola handler det ikke om jagt på en bedre kontrakt i en anden klub.

I sidste uge kom det frem, at målmandsstortalentet Gianluigi Donnarumma ikke forlænger sin kontrakt med AC Milan. Den står til at udløbe næste sommer.

Faktisk var Donnarumma indstillet på at forlænge med Milan, men den italienske klubs metoder til at få underskriften fik målmanden til at skifte mening. Det hævder agenten på et møde med nogle få italienske medier.

- Situationen blev for voldsom og fjendtlig, så der var ingen anden udvej, lyder det fra Raiola ifølge football-italia.net.

- Vi tog en beslutning, vi ikke ville tage. Det havde ikke noget med penge at gøre.

- Vi blev truet. Donnarummas familie blev truet. Både med at han ikke ville komme til at spille mere og truet med døden. Man kan ikke holde på en spiller ved at true ham, siger agenten.

Den udlægning kan Milan-direktør Marco Fassone på ingen måde genkende.

- Vi er meget kede af disse ekstremer, som fodbold ser ud til at generere, siger Fassone ifølge football-italia.net om Raiolas udtalelser.

- Der har ikke været nogen trusler. Vores holdning er klar. Donnarumma er ikke til salg, og Vincenzo Montella (cheftræner, red.) beslutter sig på ugentlig basis.

- Hvis du spørger mig, kan han spille alle kampe. Vi kan dog ikke løbe nogen risiko, så vi skal se os om efter en anden målmand, siger Fassone.

Donnarumma vogter i disse dage målet for Italien ved U21-EM. Her var han søndag med til at slå Danmark 2-0.

Under kampen kastede italienske fans pengesedler efter Donnarumma for at gøre klart, hvad man mener om hans jagt på en ny klub.