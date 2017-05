Italiener overtager Magnussen-sæde i Formel 1-træninger

Den 23-årige italiener overtager rattet fra danskeren i Storbritannien, Ungarn, Italien, Malaysia, Brasilien og i De Forenede Arabiske Emirater.

Giovinazzi får dog blot lov til at køre en enkelt af de tre træninger forud for hvert grandprix. De to sidste er med danskeren i cockpittet.

Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, overlader bilen til Giovinazzi en enkelt gang - det er i forbindelse med grandprixet i Mexico.

- Der er naturligvis godt for mig at være tredjekører hos Ferrari, og det vil holde mig skarp at køre træninger for Haas.

- Jeg er stolt over den tillid, Ferrari og Haas har til mig. Og jeg er taknemmelig for den tid i sædet, som Kevin og Romain deler med mig, siger Antonio Giovinazzi til Haas-holdets hjemmeside.

Første gang, Kevin Magnussen står over en træning, er i forbindelse med grandprixet på Silverstone i Storbritannien i midten af juli.