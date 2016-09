Italiener jubler efter første etapesejr i en Grand Tour

Valerio Conti trampede fra alt og alle under afslutningen på lørdagens etape i Vuelta a España.

Det er første gang, at han vinder en etape i et Grand Tour-løb, der er betegnelsen for de tre største etapeløb, Vuelta a España, Giro di Italia og Tour de France.

Italieneren var da også jublende lykkelig efter etapen.

- Vi vidste, at udbruddet ville holde til mål, for vi havde en kæmpestor fordel, da vi nærmede os afslutningen. Det var den perfekte dag for mig i dag, sagde italieneren ifølge AFP til pressen efter løbet.

Conti var en del af det udbrud på 12 mand, der slap væk efter en hektisk indledning. Gruppen slap af sted efter små 20 kilometer, og da feltet ti kilometer senere opgav jagten, fik udbryderne det afgørende hul, som hurtigt voksede sig stort.

90 kilometer fra mål var forspringet næsten på 20 minutter, og da udbruddet ramte den afsluttende rundstrækning på 32 kilometer, var det oppe på 21 minutter.

- Jeg havde det godt ude på ruten. Det var bare den rigtige etape for mig, og det var det rigtige udbrud, jeg landede i. Da jeg angreb, var det fordi, at jeg kunne mærke, at jeg kunne give mere, siger Conti.

18 kilometer fra mål rykkede Valerio Conti afgørende, og han endte med at sætte sine følgesvende med 55 sekunder.

- Det er min første sejr i et af de store etapeløb, og det er en fantastisk følelse. Jeg havde det perfekt i morges, jubler Lampre-rytteren.

Lørdag venter løbets kongeetape, og derfor var det en tiltrængt rolig dag på det 30 grader varme udendørskontor for klassementfolkene.

Feltet anført af Movistar trillede roligt af sted mod mål og krydsede målstregen næsten 34 minutter efter vinderen.

Dermed skete der heller ikke forskydninger i toppen, hvor Nairo Quintana (Movistar) fortsat fører med 54 sekunder ned til Chris Froome (Sky).