Island nærmer sig VM-playoff i gyserpulje

Med sejren rejste islændingene sig omgående efter 0-1-nederlaget til Finland i lørdags, og triumfen over det solide ukrainske hold kan vise sig at få enorm betydning.

Islands fodboldeventyr fortsætter med en stærk 2-0-sejr over Ukraine, der sender de fremstormende nordboere helt med frem i kampen om billetterne til VM i Rusland.

Nu har Island 16 point og har overtaget andenpladsen lige efter topholdet Kroatien, der efter et 0-1-nederlag i Tyrkiet kun er i front på en bedre målscore.

Evertons nyindkøb Gylfi Sigurdsson sørgede for islandsk fest ved at score de to mål, der begge faldt efter pausen.

Først sparkede han en løs bold i et tomt mål, efter at holdkammeraten Johann Gudmundsson havde jævnet den ukrainske målmand, Andriy Pyatov, med jorden i en hård kamp om bolden.

Midtvejs i anden halvleg viste Islands største fodboldnavn så igen sin målfarlighed. Jón Dadi Bödvarsson modtog et indlæg fra højre, lagde bolden til rette for Gylfi Sigurdsson, der sparkede den fladt i nettet.

Den scoring kom ukrainerne sig aldrig over, for selv om gæsterne havde bolden i hovedparten af tiden, kunne de ikke passere Randers-målmand Hannes Halldorsson mellem de islandske stænger.

Da Tyrkiet kort efter bragte sig foran 1-0 mod Kroatien i den samtidige kamp i Istanbul, rykkede holdene endnu tættere sammen i gruppe I.

Cenk Tosun udnyttede en returbold fra den kroatiske keeper, Danijel Subasic, som ikke så overbevisende ud i situationen.

Med hårdt slid forsvarede tyrkerne den spinkle føring kampen ud, og så kunne den 72-årige trænerveteran Mircea Lucescu juble over en vital sejr, der bringer hans mandskab tilbage i kampen om VM-billetterne.

Tyrkiet har ligesom Ukraine nu 14 point på tredje- og fjerdepladsen i den ultratætte topstrid.

Der er lagt op til et brag i næste runde, hvor Island skal til Istanbul, og det kommer formentlig også til at gå hedt for sig i sidste spillerunde, hvor Ukraine tager imod Kroatien.