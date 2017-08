Ishockeymestre slikker sårene efter tjekkisk afklapsning

- Jeg har spillet med ved flere U-VM-turneringer, jeg har mødt de bedste spillere fra både Rusland og Canada, men jeg har aldrig mødt et så godt hold som det her, siger backen Anders Krogsgaard til JydskeVestkysten.

- Selvfølgelig gør det ondt at tabe så stort, men jeg må også bare sige, at det var en oplevelse at få lov til at spille mod nogen, der er så gode, siger Krogsgaard.

Målmand Nicolaj Henriksen måtte kapitulere første gang efter 42 sekunder, og kampen var reelt afgjort efter første periode, som de tjekkiske vicemestre vandt 4-0.

At Carson McMillan reducerede til 1-4 kort inde i anden periode skulle vise sig at blive en kortvarig fornøjelse.

- Vi havde en plan om, at vi skulle godt igennem de første fem minutter, og når de så scorer efter mindre end et minut, var det klart, at det ville blive svært, siger træner Mark Pederson til JydskeVestkysten.

- Jeg har vanskeligt ved at sige, om vi kunne have gjort noget anderledes, for jeg synes, vi blev presset til at lave mange af de fejl, vi lavede, men det er alligevel klart, at vi skal forsøge at lære af sådan en kamp, siger Pederson.

Allerede søndag får hans spillere en ny chance i det fine selskab, men opgaven bliver svær, for Esbjerg skal til Jönköping for at møde de svenske mestre, HV71.

Det fjerde og sidste hold i puljen er tyske Adler Mannheim.