Ishockeymænd siger OL-farvel i endnu en fejlfestival

I stedet må man konstatere, at de opskruede forventninger til historiens bedst besatte danske ishockeylandshold var stor ståhej for ingenting.

Det skulle have været året, hvor dansk ishockey endelig stemplede ind i verdenseliten ved at kvalificere sig til vinter-OL, men efter 0-3 mod Slovenien fredag eftermiddag er Danmark ude af OL-ligningen allerede inden den sidste kamp.

Danmark skal såmænd nok slå et svagt polsk hold i den sidste kamp på søndag, men det ændrer ikke på, at kvalifikationsturneringen i Minsk har udviklet sig til en fiasko.

Mod slovenerne var der krav om klar sejr for at holde liv i håbet, men danskerne savnede enhver form for effektivitet, spillede for individuelt og havde svært ved at spille sig til store målchancer trods en stor overvægt i antallet af skud på mål.

End ikke to minutter i fem mod tre kunne danskerne omsætte til scoring, og så er det naturligvis omsonst overhovedet at tænke på en storsejr.

Ligesom i premieren mod Hviderusland var det, som om danskerne havde det svært med den favoritrolle, de helt rimeligt havde pålagt sig selv.

Ydmygheden og effektiviteten var ikke blevet overført fra VM-succesen i maj, og i stedet blev spillet lagt op på for højt et niveau.

Det kunne måske været gået med en flok toptrænede spillere, men ikke i begyndelsen af september, hvor mange spillere inden OL-kvalifikationen ikke havde spillet en eneste betydende kamp i denne sæson.

De danske spillere fik heller ikke mod Slovenien udryddet de frygtelige pucktab, der skæmmede indsatsen mod hviderusserne.

Allerede inden Philip Larsen forærede slovenerne 1-0-målet i anden periode, havde danskerne levet livet farligt, og specielt førstekæden excellerede i giftige tværpasninger i egen zone.

Det skabte en unødvendig nervøsitet i det danske hold, der ellers igen startede udmærket, men tabte pusten efter ti minutter.

Det var måske meget sigende for hele situationen, at det var den ydmyge fjerdekæde med folk som Morten Green og Mads Christensen, der kender hinanden til bevidstløshed, som tog sig bedst ud.

Jan Karlsson forsøgte at ændre på sit hold i tredje periode, hvor han sendte Mikkel Bødker ud af førstekæden, men heller ikke det sidste træk lykkedes for den danske landstræner.

I stedet afgjorde Slovenien forestillingen med to scoringer i de sidste ti minutter - det sidste scoret mod Sebastian Dahm, der havde afløst Frederik Andersen i målet.

Nu venter to meget lange dage, inden den afsluttende kamp mod Polen, der ikke kommer til at betyde noget overhovedet. Næste OL-chance kommer først i Beijing i 2022.