Ishockeyboss om kort OL-optakt: Vi har gjort hvad vi kunne

Spillerne kritiserer sig selv for ikke at have optrådt som et hold, og landstræneren taler om himmelvid forskel i spillernes formniveau efter ishockeylandsholdets 0-3-nederlag til Slovenien i Minsk, der gjorde en ende på de danske OL-drømme.

Men der var ikke noget, Danmarks Ishockey Union (DIU) kunne have gjort anderledes for at have sikret landstræner Jan Karlsson bedre betingelser for at forberede sit hold på den vigtige opgave, siger DIU-direktør Ulrik Larsen.