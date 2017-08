Ironman-sejr giver dansk jernkvinde boost inden VM

Vesterby var derfor lettet over, at hun vandt stævnet i København for anden gang i karrieren efter en overlegen præstation.

- Jeg er rigtig tilfreds med, at jeg valgte at deltage i ironman herhjemme inden VM på Hawaii.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har fået et kæmpe mentalt boost. Det var lige før, jeg overvejede at løbe en ekstra omgang, bare fordi jeg ikke ville have det til at stoppe. Det var lige efter drejebogen, siger Vesterby.

Danskeren var lidt over ni timer om at komme i mål, og der var flot støtte fra tilskuerne hele vejen.

- Jeg er bare sindssygt glad. Der er noget helt specielt og unikt ved at vinde på hjemmebane.

- Det var helt fantastisk at høre sit navn blive råbt så mange gange og få den opbakning i København på trods af halvdårligt vejr.

- Jeg kunne ikke have fået en bedre forberedelse inden VM på Hawaii, siger Vesterby.

Hun tog føringen under de 3,8 kilometers svømning, hvor hun kom først op ad vandet, selv om hun var langsommere end ved sejren i 2015.

- Jeg svømmede faktisk utroligt dårligt, i forhold til hvad jeg selv havde forventet. I 2015 svømmede jeg faktisk seks minutter hurtigere.

- Men jeg holdt mig til gameplanen, og jeg førte svømningen og cyklingen foran de andre piger, inden jeg skulle løbe sejren hjem, forklarer hun.

Vesterby fastholdt en solid føring under de 180 kilometers cykling, inden hun tabte tid på maraton-løbeturen.

Danskeren tillod sig tilmed at tage den lidt med ro på løbeturen for ikke at risikere noget inden VM på Hawaii.

- Jeg havde kontrol over, hvor de andre var. Og jeg vidste, hvem jeg konkurrerede imod. Så jeg var egentlig ikke bange for det.

- Jeg kunne se, at jeg havde god tid, så jeg valgte at slappe lidt af og spare kræfterne. Det lyder lidt arrogant, men det betød, at jeg kunne hvile lidt, så det var perfekt, siger Vesterby.

VM på Hawaii slutter sæsonen af 14. oktober.