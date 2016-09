Ironman-direktør tror på løsning i speget EM-sag

Det har skabt stor forvirring, at der i 2017 skal afholdes to europæiske triatlonmesterskaber på den halve ironman-distance på dansk jord inden for kort tid.

Otte dage senere går det løs i Helsingør, når det verdensomspændende private brand Ironman afholder det såkaldte 70.3 European Championship, der også et europæisk mesterskab på den halve ironman-distance.

Ifølge direktøren for Ironman Danmark, Thomas Veje Olsen, er det dog vigtigt at adskille de to sportsbegivenheder.

- Vi i Ironman påkalder os ikke, at vores event er et europamesterskab i triatlon. Det er Ironman European Championship.

- Europamesterskabet i triatlon ligger i forbundsregi på alle de distancer, der måtte være, mens Ironman-mesterskaberne er europa- eller verdensmesterskaber i Ironman, siger han.

Thomas Veje Olsen ser derfor ikke noget problem i, at begge begivenheder kan løbe af stablen. Men han erkender, at situationen kunne være håndteret bedre.

- Beslutningen omkring stævnet i Helsingør kom rigtig sent, og det er simpelthen bare gået for stærkt. Det må vi tage på vores kappe i forhold til informationen. Det er der, fejlen ligger, siger Thomas Veje Olsen.

Helsingør Kommune har spyttet en stor sum penge i Ironmans europamesterskab, og her følger man udviklingen tæt, fortæller byrådsmedlem Jens Bertram (K).

- Vi har købt et EM af KMD Ironman, og det forholder vi os til. Det er rigtigt, at der er et kedeligt sammenfald med datoerne, og det har Ironman og Dansk Triatlon Forbund nu sat sig sammen for at kigge på, siger Bertram til Helsingør Dagblad.

- Det er klart, at er der ikke længere tale om et EM, så er det en ny situation, som vi skal forholde os til i byrådet.

Ironman holder lørdag et møde med Dansk Triatlon Forbund for at tale misforståelserne igennem. Står det til Thomas Veje Olsen, er der ingen af de to arrangementer, der skal smide EM-prædikatet.

- Det håber jeg ikke. Jeg håber, vi finder en løsning, hvor begge stævner kan være der næste sommer. Det er det, der gør, at dansk triatlon vil stå rigtig stærkt fremadrettet, siger han.

- Min umiddelbare fornemmelse er, at vi er på rette spor. Der har været nogle misforståelser, som vi skal snakke igennem nu her. Jeg tror, vi lander et godt sted, så vi kan fortsætte det gode samarbejde, lyder det fra Ironman-direktøren.