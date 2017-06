Irland og Østrig bremser hinanden i VM-kapløb

Det østrigske fodboldlandshold var søndag for alvor ved at melde sig tilbage i kapløbet om en VM-billet fra kvalifikationsgruppe D, men fem minutter før tid smed holdet sin føring i udekampen mod Irland.

Godt nok overtager Irland gruppens førsteplads med 12 point, men Serbien med 11 point kan senere søndag generobre førstepladsen med en hjemmesejr over Wales, der omvendt skal vinde for at holde VM-håbet i live.

Østrig har otte point, mens Wales har syv.

Set med danske briller var uafgjort et brugbart resultat i det såkaldte toerregnskab. Otte ud af de ni gruppetoere får lov til at spille playoffkampe.

Inden spillerunden var toeren i Danmarks gruppe, Montenegro, den dårligste toer, men afstanden til toeren i gruppe D vil kun være et eller to point efter spillerunden.

Forsvarsspilleren Martin Hinteregger bragte Østrig foran før pausen, da han tordnede bolden i mål efter et hjørnespark.

Det så længe ud til at blive kampens eneste mål, men efter 85 minutters spil viste irernes Jonathan Walters stor træfsikkerhed, da han udlignede med et hårdt spark.

Irlands udligning kom kort efter, at holdets målmand, Darren Randolph, med en kanonredning havde forhindret østrigsk 2-0-scoring.

Til sidst var irerne ved at snuppe alle tre point, men dommeren underkendte en scoring, da han mente, at to irere lavede frispark på stregen, da bolden blev presset i mål.