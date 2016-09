Ingen mål i chancefattigt opgør i Horsens

Horsens og FC Nordsjælland måtte nøjes med et point hver, da de to mandskaber spillede 0-0 i et tamt opgør.

Resultatet betyder, at Bo Henriksens Horsens-mandskab fortsat hænger fast i slutspillet på en sjetteplads, mens FCN fortsat er at finde i bunden af ligaen på en 11.-plads med otte point.

Gæsterne fra Farum havde op til onsdagens kamp tabt to gange i træk, mens hjemmeholdet kom til kampen med et nederlag mod de regerende mestre fra FC København.

Første halvleg blev uden de store chancer. Gæsterne fra Nordsjælland sad i perioder mest på spillet, mens Horsens-spillerne opsøgte deres chancer via omstillinger og dødbolde.

Det var da også på en dødbold, at første halvlegs største chance fandt sted, da Horsens fik tilkendt et frispark på kanten af feltet. Hjemmeholdets Conor O'Brien sparkede dog bolden snert over mål. Dermed kunne de to mandskaber gå til pause 0-0.

Kampbilledet i anden halvleg ændrede sig ikke fra de første 45 minutter, og de oplagte muligheder udeblev for begge hold.

Anden halvlegs største begivenhed stod Horsens dog for, da indskiftede Kjartan Finnbogason forsøgte sig med et saksespark. Angriberen måtte dog se sit skud gå over mål.

Dermed måtte de to hold nøjes med et point hver i onsdagens kamp.

Horsens skal i næste runde til Herning, hvor Midtjylland venter, mens Nordsjælland tager i mod Esbjerg, som også ligger i bunden af ligaen.