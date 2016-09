Ikke en eneste atlet fra OL i Rio har zika-symptomer

Knap to uger efter OL's afslutning må man dog foreløbigt konkludere, at der ikke var nogen grund til at frygte det myggebårne virus.

Det var et af de helt store samtaleemner forud for OL i Rio: Risikoen for, at nogle af de tusindvis af atleter ved legene i Rio skulle rammes af den frygtede zikavirus.

I hvert fald melder Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at der ikke er kommet en eneste melding om symptomer på zikavirus hos nogen af de OL-atleter, der nu er vendt hjem fra Brasilien. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

WHO havde på forhånd vurderet, at der var meget lille risiko for, at zikavirusset ville sprede sig under OL.

Alligevel valgte blandt andre flere prominente golfspillere og tennisspillere at melde afbud til legene af frygt for at blive smittet.

Smitte med zikavirus giver symptomer som feber, røde øjne og hovedpine, og det mistænkes for at kunne give misdannelser hos fostre.

Der er ingen kendt vaccine mod zikavirus, som spredes af myggearten aedes.