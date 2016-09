Idrætsboss om Ølands Wada-kritik: Han skyder forbi mål

Det mener direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Morten Mølholm Hansen, efter at Mads Øland, direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF) og Spillerforeningen i fodbold, mandag lancerede en hård kritik af Wada.

Øland hævder, at dopingproblemerne er større i dag, end da Wada blev etableret i 1999. Morten Mølholm er uenig.

- Det er frustrerende, at skytset rettes det forkerte sted hen.

- Vi har lige haft to forfærdelige dopingskandaler - i Rusland og i Det Internationale Atletikforbund - og så sker det hurtigt, at folk begynder at skændes indbyrdes om, hvis skyld det er.

- Skurken er Rusland, som er et stort og mægtigt land, der har snydt og bedraget med statsorganiseret doping. Det er ikke verdens nemmeste ting at håndtere, siger Morten Mølholm Hansen.

Mads Øland udtalte mandag til TV 2 Sport, at der foregår doping på et uacceptabelt højt niveau i international elitesport. Øland mener, at Wada har fejlet stort.

- Der er nogle andre, der skal styre Wada end i dag. Dem, der har været der - og det system, der har været der - i næsten 15 år, det virker altså ikke. Der skal nye ledere til. Ny struktur for hvordan man driver den organisation, sagde Mads Øland.

Det billede kan Morten Mølholm Hansen slet ikke genkende.

- Alt er ikke perfekt i Wada, men Wada er blevet opbygget gennem årene, og nu er der mere struktur og styr på tingene, end før Wada blev dannet.

- Jeg har selv kæmpet en kamp mod doping inden for cykelsporten, og dannelsen af Wada har trods alt gjort, at det er blevet bedre. Der kan være idrætsgene, hvor det er blevet værre på grund af manglende fokus.

- Men jeg kan ikke genkende billedet af, at alle ting er blevet meget værre, siden Wada blev dannet, siger Morten Mølholm Hansen.

DIF-direktøren mener også, at det er forkert at kritisere ledelsen i Wada.

- Det afgørende i dopingbekæmpelsen er uafhængige, uvarslede dopingkontroller.

- Hvis man i Rusland har et system, hvor dem, der er sat til udføre kontrollen, snyder, så er det svært. Og hvis der samtidig bliver sendt advarsler ind i landet, når internationale organer ind vil ind i Rusland, så bliver det ikke nemmere.

- Det har intet at gøre med, hvilke personer der sidder i Wada.

- I stedet for at skyde på Wada skal man måske i stedet kigge på, hvordan man kan give Wada yderligere kompetencer. Se på hvordan vi kan styrke det i stedet for at skyde det ned, siger Morten Mølholm Hansen.