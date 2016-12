Team Danmarks direktør, Lone Hansen, mener, at alle i dansk idræt har et ansvar for, at astmamedicin kun bruges af de sportsfolk, der har et medicinsk behov. (Arkivfoto).

Idrætsboss: Forkert at spekulere i brug af astmamedicin

Det siger Team Danmark-direktør Lone Hansen ovenpå forsker Morten Hostrups udtalelser om, at inhalatorerne - afhængig af dosis - kan give et adrenalinkick, der kan gøre konkurrencen unfair i flere sportsgrene.

Alle i dansk topidræt har et medansvar for, at brugen af astmainhalatorer hos danske sportsfolk ikke tager overhånd.

Det kan være i svømning og banecykling, hvor Danmark har gjort det godt de senere år.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at holde fast i, at det er et medicinsk præparat, og at man kun skal tage det, hvis der er et medicinsk behov, siger Lone Hansen, der tidligere var direktør i Anti Doping Danmark.

- Man skal være skarp og ikke italesætte overfor nogen atleter, at man kan bruge astmamedicin som noget præstationsfremmende.

- Hos lægerne skal man være dygtige til at stille de rigtige diagnoser, så der ikke kommer gråzoner.

- Men det er også vigtigt, at man kan være eliteatlet, selv om man har astma, siger hun.

Lone Hansen har svært ved at svare på, om brugen af astmainhalatorer i nogle tilfælde kan gøre sportskonkurrencer unfair.

- Det er svært at komme med et konkret svar på. Men der vil nok altid være nogen, der bryder grænser, siger hun.

Lone Hansen føler sig dog sikker på, at inhalatorerne bruges af flere, end de er tiltænkt.

- Indenfor cykling har jeg mange gang hørt, at "fordi de andre gør det, så retfærdiggør det også, at jeg gør det, da konkurrencen ellers bliver unfair."

- På det punkt skal vi i eliteidrætten være helt klare i spyttet og italesætte, at medicinske produkter er til for dem, der har et medicinsk problem, siger Team Danmark-direktøren.

Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) har fastsat grænseværdier, så ingen kan bruge deres inhalator uhæmmet. Forsker Morten Hostrup mener dog, at grænsen er sat alt for højt og skal ned.

Lone Hansen vil dog ikke tage stilling til, om Wadas grænseværdier er sat for højt.

- Wada-listen er dynamisk. Når der kommer ny forskning og nye problemstillinger, så tager man det på ny op. Vi har et system, der forholder sig til den her problemstilling.

- Så når en som Morten Hostrup forsker i det, så kommer det med i de overvejelser, man gør sig på området.

- Debatten om grænseværdier har været der nogle gange, og måske er der ny viden, der skal bringes ind.

- Men der er generelt stor fokus på, hvordan man sætter de her værdier på den måde, det giver bedst mening, så man ikke skal overkontrollere, siger Lone Hansen.