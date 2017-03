Ibrahimovic om batalje: Han hoppede ind i min albue

Zlatan Ibrahimovic var i den grad i centrum, da Manchester United lørdag skuffede med 1-1 hjemme mod Bournemouth i Premier League.

Den svenske fodboldspiller brændte et straffespark i anden halvleg, og i første halvlegs slutfase var han involveret i tre episoder inden for kort tid, der forårsagede et rødt kort og kunne have resulteret i yderligere to.