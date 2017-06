IOC vil tildele to OL-værtskaber samtidig

- IOC-bestyrelsen har fredag enstemmigt godkendt anbefalingen om at tildele værtskaberne for de olympiske lege i 2024 og 2028 samtidig, siger IOC-præsident Thomas Bach.

Bliver anbefalingen ført ud i livet, ser det ud til, at både Paris og Los Angeles får lov til at arrangere OL. De to byer er således de eneste, som har budt ind på at afholde legene i 2024.

Baggrunden for beslutningen er, at mange byer har brugt enorme summer på blot at forberede et kandidatur til valget af OL-vært. Det vil IOC undgå ved at tildele to værtskaber på samme tid.

Fredagens enighed i IOC's bestyrelse ligger på linje med en anbefaling, som IOC-medlem og formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard, kom med i sin beretning på DIF's årsmøde i maj.

- Det gælder om at sikre værtskabet på hænder, som vi tror på kan sende alle de rigtige signaler om bæredygtighed, omkostningsbevidsthed og organisatorisk dygtighed. Det kan de to meget stærke bud fra Paris og Los Angeles.

- Derfor bakker vi i DIF op om den noget utraditionelle løsning at vælge værtsbyen for 2028 fire år før tid. Og så vil IOC få et pusterum til at finde ud af en mere holdbar model for OL i 2032 og de følgende lege, sagde Niels Nygaard dengang.

Byer som Hamburg, Rom og Budapest viste en overgang interesse for legene i 2024. Men folkelig eller politisk modstand fik dem til at trække sig. Blandt andet på grund af store milliardregninger.