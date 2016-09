IOC-præsident Thomas Bach holder tale under afslutningsceremonien ved OL i Rio de Janeiro i august.

IOC-præsident skal vidne i sag om ulovligt OL-billetsalg

Thomas Bach, præsident for IOC, skal vidne i sag mod irsk OL-chef, som er anklaget for ulovligt billetsalg.

E-mails fra Hickey til Den Internationale Olympiske Komités (IOC) præsident, Thomas Bach, hvori ireren efterspørger billetter, gør nu, at Bach bliver indkaldt som vidne til afhøring i sagen.

Under de olympiske lege i Rio de Janeiro i august blev den irske OL-chef, Patrick Hickey, anholdt som hovedmistænkt i en sag om ulovligt salg af billetter til OL.

- Vi ønsker at afhøre Thomas Bach som vidne, fordi han nævnes i nogle e-mails, og vi ønsker at afklare alle uklarheder, siger Ronaldo Oliveira fra politiet i Rio de Janeiro på et pressemøde ifølge AFP.

En anden efterforsker i sagen, Ricardo Barbosa de Souza, har fortalt, at Hickey allerede i juli 2015 via e-mail efterspurgte at få tildelt flere billetter til OL.

- Hr. Bach svarede ikke (på mailen, red.), men vi ved, at hr. Hickey modtog 296 ekstra billetter til OL i Rio, og det er derfor, vi gerne vil afhøre præsidenten for IOC, siger efterforskeren.

De belastende e-mails, som førte til anholdelsen af 71-årige Patrick Hickey under OL, blev fundet på en computer, der tilhørte Martin Burk, medlem af Irlands Olympiske Komité, under en hotelransagning.

Ifølge politiet har sortbørshandlen med OL-billetter i Rio beløbet sig til omkring tre millioner dollar, svarende til små 20 millioner kroner.

Thomas Bach er kommet i modvind på det seneste, da han som den første IOC-præsident siden 1984 ikke dukkede op til åbningen af de paralympiske lege, som blev indledt 7. september.