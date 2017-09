IOC-medlem vil slå hårdere ned på intern korruption

Canadieren Dick Pound, der har været medlem af IOC siden 1978 - længere end nogen anden - mener, at IOC agerer alt for passivt over for korruptionssager med tilknytning til IOC's egne medlemmer.

Toppen af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) møder nu kritik fra egne rækker. Det sker efter endnu en mulig korruptionssag om køb af stemmer i forbindelse med tildelingen af et OL-værtskab.

Pounds udmelding kommer efter ransagningen af IOC-medlemmet Carlos Nuzmans hjem i tirsdags.

Nuzman er chef for Brasiliens Olympiske Komité, og han var frontfigur for det brasilianske OL-bud, som i 2009 vandt kampen om værtskabet for OL i 2016.

- Vi skal vise tænder og handle, når sådan noget sker, for lige nu står vi bare og modtager slag på slag fra hele verden, og vi ser ikke ud til at gøre noget ved det, siger Dick Pound til nyhedsbureauet AP.

- Faktisk gør vi ikke meget andet end at sidde og vente på, at der kommer nogen andre og fortæller os, at en af vores medlemmer igen har overtrådt reglerne, siger han.

Pound har tidligere været vicepræsident i IOC, og han var den første præsident i Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

IOC-ledelsen vil ikke tage afstand fra den nyeste sag vedrørende Carlos Nuzman, før den er blevet undersøgt til bunds. Det siger IOC-præsident Thomas Bach efter Pounds kritik.

- IOC vil tage alle passende foranstaltninger og komme med sanktioner, når der fremlægges beviser, siger Thomas Bach.

I forbindelse med tildelingen af OL-værtskabet til Rio er en række personer med en grad af IOC-tilknytning enten blevet anholdt eller suspenderet på grund af mistanke om korruption.

Det gælder blandt andre Lamine Diack, tidligere præsident i Det Internationale Atletikforbund (IAAF), sønnen Papa Massata Diack og den tidligere topsprinter Frank "Frankie" Fredericks.