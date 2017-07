IOC hyrer ny enhed til at dopingteste ved vinter-OL

Når der i 2018 bliver afholdt vinter-OL, vil det blive den nye testenhed under Det Internationale Dopingagentur (Wada), som vil få overdraget ansvaret for at teste ved legene.

Det meddeler IOC ifølge AFP.

Den nye enhed under Wada hedder ITA.

ITA står for Independent Testing Authority (uafhængig testmyndighed, red.).

- Vi vil assistere, men al dopingtest i Pyeongchang vil høre under ITA. Det vil ske i Pyeongchang, selv om det (ITA, red.) er i en indledende form.

- Ansvaret vil blive overdraget til ITA, og IOC vil stille ressourcer til rådighed, siger den medicinske chef i IOC, Richard Budgett, ifølge AFP.

Indtil nu har IOC selv stået for at teste for doping ved OL, hvilket også var tilfældet under OL i Rio i fjor.

Oprettelsen af ITA blev besluttet af IOC's Eksekutivkomité i marts, hvor man besluttede at styrke Wada i kampen mod doping.

Baggrunden var det kaos, der opstod i forbindelse med Ruslands deltagelse ved OL i Rio i fjor.

De russiske atletikudøvere var udelukket af Det Internationale Atletikforbund (IAAF), fordi russerne ifølge Wada har benyttet et statskontrolleret dopingprogram.

Derfor anbefalede Wada, at Rusland helt blev udelukket fra OL i Rio, men IOC afviste forslaget, og de to parter var ikke på god fod med hinanden. IOC valgte i stedet at lade det være op til de enkelte specialforbund at beslutte, om russere måtte deltage eller ej.

Det skabte stor forvirring, da ingen, kort før OL begyndte, anede, hvilke russiske atleter der måtte være med.

Udkommet er altså blevet, at IOC går forrest med at benytte ITA ved vinter-OL, da man også skyder penge i enheden i begyndelsen.

På sigt er idéen, at ITA skal finansieres via penge fra de internationale forbund, der hyrer enheden.

Det er frivilligt, om internationale forbund vil benytte ITA i fremtiden, og eksempelvis har IAAF og Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ifølge Reuters tidligere afvist at hyre ITA.

Kampen mod doping betyder også, at man kigger bagud, og derfor er mere end 100 positive dopingprøver dukket op i forbindelse med, at IOC har gentestet prøver fra OL i Beijing i 2008 og OL i London i 2012.

I øjeblikket gentester IOC også prøver fra vinter-OL i Sotji i 2014 og Vancouver i 2010.