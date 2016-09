IOC-boss: hackerangreb er uhyrligt brud på tavshedspligt

- Dette er et uacceptabelt og uhyrligt brud på den medicinske tavshedspligt, der forsøger at smøre uskyldige atleter, der ikke har begået nogen dopingovertrædelse.

- I nogle tilfælde er det også et brud på tavshedspligten for atleter, hvis sager endnu ikke er afsluttet, lyder det i en udtalelse fra Thomas Bach ifølge Reuters.

IOC-bossen fremhæver også, at han fuldt ud støtter Wada i kampen mod hackerne, der kalder sig Fancy Bear.

- IOC støtter fuldt ud de foranstaltninger, som Wada har truffet for at håndtere lækagen, herunder de foranstaltninger, der træffes for at bringe denne aktivitet til ophør ved hjælp af IT-eksperter, siger Thomas Bach.

Tyskeren meddeler videre, at han han informeret Wada-præsident, Craig Reedie, om, at IOC vil støtte Wada på alle tænkelige områder også, når det handler om at kommunikere med russiske myndigheder.

Fancy Bear har været på spil siden onsdag, hvor 29 atleters data blev offentliggjort, efter at gruppen havde hacket materialet hos Det Internationale Antidopingagentur (Wada).

I den forbindelse kom det frem, at den danske svømmer Pernille Blume brugte astmamedicin under OL, hvilket hun har tilladelse til.

Fredag blev data fra yderligere 11 atleter lagt ud på Fancy Bears hjemmeside, og det gjaldt blandt andre for den danske svømmer Jeanette Ottesen.

Her fremgik det, at Ottesen i to tilfælde brugte det samme astmamiddel som Pernille Blume, som er terbutalin, og at Ottesen blev testet positiv for stoffet to gange ved OL.

Det fremgik også, at Jeanette Ottesen har tilladelse til at benyttet stoffet seks gange om dagen ved at benytte en inhalator.

Den tilladelse har den danske svømmer haft siden 2010, og den gælder frem til juni 2018.