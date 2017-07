IOC-afgørelse sender de olympiske lege mod Paris og LA

Det står klart, efter at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) tirsdag har besluttet, at den kan uddele værtskabet for både OL i 2024 og 2028, når den i september skal stemme om de kommende værtsbyer.

Meget tyder nu på, at OL i 2024 og 2028 kommer til at blive afholdt i den franske hovedstad, Paris, og i den amerikanske storby Los Angeles.

Paris og Los Angeles er de eneste byer, der har søgt om værtskabet indtil videre, så beslutningen betyder derfor med al sandsynlighed, at de to byer ender med at være værter for de olympiske lege i 2024 og 2028.

Formentlig bliver Paris valgt som værtsby for legene i 2024, hvilket vil betyde, at den franske hovedstad kan fejre 100-året for byens seneste værtskab af de olympiske lege - hvilket var i 1924.

Samtidig har Los Angeles i sit bud sagt, at man er åben for at afholde OL i 2028, hvilket altså også forventes at blive tilfældet.

IOC har valgt at ændre proceduren, så den kan vælge to værtsbyer på én gang for at undgå, at der bruges enorme ressourcer på OL-ansøgningerne.