IHF-læge om Toft-sagen: Albuebeskyttere forvolder skader

Rene Toft Hansen bruger en albuebeskytter med nogle metalstivere i siderne for at undgå en overstrækning af armen, men den slags udstyr blev forbudt sidste sommer i et nyt regelsæt fra IHF.

- Beskyttelse, der indeholder jern eller stål, er strengt forbudt uden undtagelse. Det handler om at undgå skader, hvilket er meget vigtigt både i forberedelsesfasen og under turneringerne, siger Tomislav Madzar til Ritzau.

- Håndbold er en kontaktsport, hvor en høj procentdel af skaderne skyldes kontakt med albuerne. Reglerne forholder sig dog også til anden kropsbeskyttelse og lægefaglige emner, forklarer han.

Det skal understreges, at Tomislav Madzar udtaler sig om albuebeskyttere generelt og ikke har været direkte involveret i behandlingen af den aktuelle sag om René Toft Hansen.

Ud over at være en del af IHF's medicinske komité er Madzar også tilknyttet såvel håndboldforbundet som fodboldforbundet i sit hjemland, Kroatien.

- Her har vi også arbejdet med dette meget vigtige emne, siger han.

Spørgsmål: Er det sket, at slags beskyttere har medført skader på modstanderne?

- Der har været tilfælde, specielt under træning. Resultaterne er meget vigtige i dag, men vores primære job er at bekymre os om spillerne og deres helbred.

- Det er et stort ansvar at sørge for deres sikkerhed, sørge for at de kommer uskadte gennem turneringerne, og er helt klar til hver kamp, siger Tomislav Madzar.

Danmarks Håndbold Forbund (DHF) har forsøgt at få en dispensation, så René Toft Hansen kan spille ved VM, men den er blevet afvist.

I stedet vil IHF lade det være op til hver enkelt modstander at sige god for den albuebeskytter, som den danske spiller har benyttet de seneste seks år.