René Toft Hansen fik ikke lov at spille åbningskampen mod Argentina, men Dansk Håndbold Forbund forventer at kunne skrive ham ind i VM-truppen lørdag.

IHF bekræfter: Rivalerne afgør om René Toft må spille

- IHF bekræfter, at René Toft under dette VM må bruge skinnen i de kampe, hvor modstanderne har skrevet under på, at de accepterer det.

- Vi skal fremsende en underskrevet formular senest klokken 10 den respektive kampdag, skriver DHF i en pressemeddelelse.

Dermed skal den danske delegation altså på jagt efter en accept hos hver enkelt modstander forud for kampene ved VM.

Det er en situation, som landstræner Gudmundur Gudmundsson kalder "meget mærkelig", og som flere af Danmarks modstandere har taget afstand fra.

Nu venter der en travl nat for de danske ledere, som i første omgang skal forsøge at overbevise lørdagens modstander, Egypten, om, at Toft Hansen skal have lov at spille, selv om hans albueskinne strider mod IHF's regler.

- Delegationen arbejder naturligvis på at søge accept og underskrifter fra de kommende fire puljemodstandere hurtigst muligt, så hele holdet - og ikke mindst René - kan få en afklaring.

- Vi forventer, at vi i morgen (lørdag, red.) kan indskrive René i truppen, skriver DHF.

IHF's afgørelse bliver næppe venligt modtaget hos Danmarks modstandere, der nu får det afgørende ord i den spegede sag.

Blandt andet den svenske delegation udtrykte fredag aften stor forundring over at blive sat i den penible situation.

- Det er mærkeligt, at det er op til os, om en modstander må spille. Jeg håber da, at det ikke bliver sådan, sagde Sveriges assisterende landstræner Martin Boquist.